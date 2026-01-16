Sant’Antonio, tradizione e scuola: quando Cicciano rinasce nei sorrisi dei bambini

In occasione della festa di Sant’Antonio, la comunità di Cicciano ha vissuto un momento di profonda emozione e autentica partecipazione grazie ai bambini delle classi quarte della scuola primaria e ai piccoli della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Bovio–Pontillo–Pascoli, protagonisti di una coinvolgente esibizione dedicata alle tradizioni popolari del territorio.

La tradizione, a Cicciano, è un patrimonio vivo, che continua a respirare attraverso le nuove generazioni. Questa volta ha preso forma nei passi leggeri e negli sguardi curiosi dei bambini, che, indossando semplici abiti ispirati alla tradizione contadina, hanno animato il tradizionale ballo della Tamorra, regalando al pubblico un momento di gioia pura e condivisione. Accanto a loro, la presenza calorosa dei nonni, custodi di memoria e identità, ha reso l’evento ancora più significativo, creando un dialogo autentico tra passato, presente e futuro.

I bambini della scuola dell’infanzia, con la loro spontaneità e dolcezza, hanno aperto la strada a un racconto fatto di gesti semplici e sorrisi sinceri, mentre gli alunni delle classi quarte hanno dimostrato impegno, ritmo e consapevolezza, trasformando la tradizione in esperienza viva e condivisa. Ne sono nati attimi di vero spettacolo e di rinascita, perché si rinasce ogni volta che un bambino riesce in ciò che fa, ogni volta che attraverso il proprio impegno riesce a donare emozioni, sorrisi e speranza.

I piccoli protagonisti sono stati bravissimi e rappresentano l’orgoglio dei docenti, ma anche il simbolo più autentico dell’identità di Cicciano, dove sacro e profano si incontrano e si fondono in un’unica voce di festa, comunità e appartenenza.

Grande la soddisfazione della Dirigente scolastica Isabella Iannuzzo, orgogliosa del lavoro di squadra e del percorso educativo di una scuola che opera con serietà, passione e profondo amore per il territorio. Perché quando il lavoro diventa passione, la passione sa davvero regalare sorrisi e costruire futuro.

W Sant’Antonio, W la scuola.