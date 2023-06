Basket, Del Fes. La replica a Trasente e il ringraziamento agli sponsor

In merito alle dichiarazioni divulgate a mezzo stampa dal Dr. Marco Trasente, la Del Fes ed il suo presidente, Gennaro Canonico, intendono chiarire alcuni aspetti.

All’interno del comunicato si fa riferimento ad una presunta esposizione debitoria del club. Nel corso delle conversazioni tenute le settimane passate, per ragioni di trasparenza e secondo la correttezza che contraddistingue il nostro modus operandi, al Trasente, intenzionato ad entrare in società acquisendo la maggioranza delle quote, è stata fatta presente la chiusura della stagione 2022/2023, che termina al 30 luglio, per quanto riguarda il pagamento degli atleti.

Allo stesso Trasente è stata ulteriormente proposta una collaborazione nella giornata di lunedì, che evidentemente è stata rifiutata.

La società, come ha sempre fatto, provvederà ad onorare i propri impegni economici con atleti, Federazioni e Stato entro le date stabilite, riservandosi il diritto di replicare a determinate insinuazioni nelle sedi opportune.

La proprietà DelFes ci tiene, altresì, a ringraziare tutti gli sponsor che hanno sostenuto in questi anni e sosterranno il progetto, confermando di essere aperta a qualsiasi forma di collaborazione, per ampliare il proprio assetto societario e rendere il progetto basket un interesse comune.