Architetti irpini, approvazione del bilancio 2022-2023

Erminio Petecca, il vicepresidente Eleonora Dionisio e il tesoriere Giuseppe Cardinale Ciccotti. Si è proceduto all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2022 ed all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2023. L'architetto Ciccotti ha illustrato la gestione economica dell'anno trascorso, l'utile di esercizio e l'avanzo di amministrazione complessivo, che è stato di € 218.827,36, registrando nel corso dell'anno un tornaconto di cassa positivo, rispetto all'anno precedente, frutto di un'attenta e parsimoniosa gestione. Nel rispetto dell'equilibrio complessivo delle risorse di bilancio, verranno attuate nuove importanti attività che mirano a soddisfare le esigenze degli attuali 1.242 iscritti e a rispondere alle finalità istituzionali dell'Ordine. Il bilancio in serata è stato approvato ad unanimità. Si è svolta nel pomeriggio del 13.06.2023, presso la Sala del Ci rcolo della Stampa l'assemblea ordinaria dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Avellino. Hanno aperto l'incontro il presidente degli architetti irpini, il vicepresidente

“La convocazione da parte del Consiglio dell’Ordine dell’assemblea ordinaria oltre ad avere una valenza amministrativa doverosa, essendo l’ordine un ente pubblico non economico, rappresenta anche un momento di riflessione per sintetizzare le attività effettuate nell’anno trascorso e presentare il programma per l’anno futuro. Un particolare ringraziamento quest’anno va rivolto all’artista Lucio Perone, per aver concesso all’Ordine l’utilizzo della sua emozionante installazione per la copertina del plico del bilancio annuale, proseguendo il coinvolgimento di altre discipline artistiche come le arti figurative, a dimostrazione che la sensibilità dell’architetto è determinata da queste ulteriori contaminazioni”. Lo dichiara il presidente Erminio Petecca.