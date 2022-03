Baiano- Sperone. Al “Giovanni XXIII”, nella Media di via dei Funari primeggia la lettura. Bel riconoscimento nazionale per le ragazze e i ragazzi della III- F

2600 libri letti, coinvolte 114 classi di Istituti comprensivi operanti in 16 Regioni, 2300 tra ragazze e ragazzi dalla costante e forte motivazione: sono i “numeri” che raccontano le valenze del Progetto Classe di lettori, indetto e promosso dal Centro per il libro e la lettura, con il supporto e il plauso del Ministero della pubblica istruzione, e la diretta partecipazione di partner di alto livello organizzativo e di proposta nel settore didattico, tra cui Andersen, la rinomata e storica rivista romana specializzata in Letteratura e narrativa per l’infanzia e l’adolescenza. Un’iniziativa di rilevante respiro formativo, mirata ad Educare alla lettura, con cui si nutrono e sviluppano idee e pensieri, facendo vivere il bel sentire e le emozioni di quella creativa curiosità che veicola la conoscenza della natura e il suo incanto.

Al bando, ha risposto il Giovanni XXIII, con i plessi d’Istituto comprensivo operanti a Baiano e Sperone, diretto dal professore Vincenzo Serpico, con il riconoscimento premiale conferito con gli interventi degli scrittori Alessandro Barbaglia e Daniele Aristarco in mattinata- con la diretta in streaming- alla comunità di ragazze e ragazzi della Terza classe \ sezione F del plesso della Media, di via dei Funari, a Sperone. Un riconoscimento di prestigio nazionale che rende merito alla comunità della III \ F e alla professoressa Raffaela Napolitano che ne ha seguito con cura e attenta metodologia il percorso del Progetto, stimolandone gli interessi e le aperture verso la lettura. Un lusinghiero messaggio, che permette alla mini-comunità premiata- tra le prime piazzate nella graduatoria finale- di fregiarsi del titolo di Classe di Lettrici e Lettori che simbolicamente campeggia sui battenti d’ingresso d’aula nel plesso di via de’ Funari. E l’ augurio è- e resta- quello di proseguire sul cammino intrapreso.

Buona lettura e buon studio, con la minor info- mania possibile da web e dintorni.

