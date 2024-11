BAIANO. L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – G.Parini apre le porte alla lingua spagnola: un ponte verso il futuro multiculturale

Con grande orgoglio e senso di innovazione educativa, l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – G.Pariniannuncia l’introduzione dell’insegnamento della lingua spagnola nella scuola secondaria di primo grado.

Questa scelta strategica e culturale rappresenta un passo decisivo verso un’offerta formativa sempre più ricca e al passo con i tempi.

La sua introduzione nel curricolo scolastico consentirà agli studenti di acquisire una competenza linguistica fondamentale per il loro futuro personale, accademico e professionale. In un’epoca in cui la multiculturalità e la comunicazione internazionale sono al centro di ogni settore, la conoscenza dello spagnolo diventa un valore aggiunto di inestimabile importanza.

Con l’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, lo spagnolo si aggiunge ora alle materie curricolari, affiancando l’insegnamento dell’inglese e completando un percorso linguistico di qualità.

Nuove opzioni nel modello d’iscrizione a partire dall’8 gennaio 2025

Un’importante novità accompagna questa introduzione: a partire dall’8 gennaio 2025, nel modello di iscrizione per l’anno scolastico 2025-2026, gli alunni potranno scegliere tre distinti percorsi:

– oltre alla tradizionale combinazione di Inglese e Francese

– al tempo prolungato ( che prevede la frequenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, a cui si aggiungono due pomeriggi :martedì e venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30,

– anche una nuova opzione: la classe di Spagnolo e Inglese.

Questo ampliamento dell’offerta formativa offre alle famiglie una maggiore libertà di scelta e consente agli studenti di costruire un percorso di apprendimento linguistico su misura per le loro inclinazioni e i loro interessi.

Con l’avvio di questa entusiasmante avventura linguistica e l’ampio ventaglio di scelte educative, l’Istituto Comprensivo di IC GIOVANNI XXIII-G.PARINI si conferma come una realtà educativa capace di rispondere alle esigenze del presente e di preparare i suoi studenti alle sfide di domani.

Lo spagnolo non è solo una nuova materia: è una chiave per il mondo.