Avellino: il 15 novembre l’Unione degli Studenti scende in piazza per chiedere scuole sicure, eco-sostenibili e supporto psicologico

Venerdì 15 novembre, l’Unione degli Studenti di Avellino organizza una manifestazione per richiedere interventi urgenti nelle scuole. Gli studenti si raduneranno alle ore 9:00 presso la chiesa di San Ciro e si dirigeranno in corteo fino alla sede della Provincia di Avellino, con l’obiettivo di aprire un tavolo di contrattazione sulle loro richieste.

“I nostri istituti non possono continuare a cadere a pezzi,” dichiara Irene Pizza dell’Unione degli Studenti Avellino. “Pretendiamo che la Provincia ascolti le nostre necessità e fornisca soluzioni concrete.”

Tra le richieste degli studenti vi è la garanzia di benessere psicologico, come sottolinea Giulia Colarusso Des Loges, un’altra rappresentante dell’UDS: “È essenziale avere uno sportello psicologico in tutte le scuole di Avellino, per supportare la salute mentale degli studenti.”

Inoltre, Luigi Violante, membro dell’UDS Avellino, esprime la necessità di una didattica più inclusiva: “Le scuole non possono più essere un ambiente individualista e competitivo. Alcune realtà come l’istituto D’Orso avevano introdotto la didattica cooperativa, ma poi hanno cercato di eliminarla. Noi crediamo che sia uno strumento da potenziare e diffondere in tutte le scuole.”

Infine, Francesco Esposito dell’UDS Avellino evidenzia l’importanza dell’eco-sostenibilità, in collaborazione con Legambiente: “Abbiamo immaginato scuole realmente eco-sostenibili, con mappature dei trasporti pubblici, controllo della qualità dell’acqua e termoscanner per monitorare l’ambiente scolastico.”

L’Unione degli Studenti Avellino si mobilita dunque per scuole più sicure, inclusive e rispettose dell’ambiente, sottolineando l’urgenza di un intervento per migliorare le condizioni di vita e di apprendimento degli studenti.