Poggioreale: sorpreso con la droga e una pistola. La Polizia di Stato trae in arresto un 23enne.

Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un soggetto in zona Poggioreale dove hanno rinvenuto uno storditore elettrico, diverso materiale per il confezionamento della droga, un involucro contenente circa 4 grammi di marijuana ed una chiave.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che la chiave apriva un armadietto in uso all’indagato, esterno alla sua abitazione, in cui hanno trovato una pistola cal. 38 special con 6 cartucce e matricola abrasa ed un altro involucro della stessa sostanza del peso di circa 6,3 grammi.

Per tali motivi, il 23enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di armi e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.