Tufino si prepara per la sua prima gara podistica: “Stratufinese”

Il cuore di Tufino batterà all’unisono domenica prossima, 12 maggio, con la prima edizione della gara podistica “Stratufinese”, un evento atteso dalla comunità locale. Organizzata dall’ASD Gruppo Sportivo Santa Croce, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Tufino e promette di regalare emozioni e divertimento a tutti i partecipanti, attesi circa 400 partecipanti.

Con partenza alle ore 8:30 dalla suggestiva piazza Gragnano, la corsa accoglierà circa 400 atleti provenienti da tutta la regione, pronti a mettersi alla prova lungo un percorso stimolante e avvincente. Il tracciato, lungo 10 chilometri, si snoderà attraverso le strade di Tufino, con un circuito di 5 chilometri da percorrere due volte, coinvolgendo anche le frazioni di Risigliano e Vignola.

Una delle caratteristiche più apprezzate dell’evento è l’attenzione alla sicurezza e al confort dei partecipanti. Per garantire una corsa tranquilla e senza intoppi, il traffico veicolare sarà inibito lungo le strade interessate dalla gara, dalle 8:15 alle 10:15, permettendo agli atleti di correre in tutta tranquillità e sicurezza.

La giornata promette di essere non solo all’insegna dello sport, ma anche del divertimento e del coinvolgimento della comunità tufinese. Numerosi residenti si affacceranno lungo le strade per tifare e sostenere gli atleti, creando un clima di festa e di condivisione che renderà l’evento ancora più speciale.

Le premiazioni, momento culminante della giornata, avranno luogo alle ore 11 in Piazza Gragnano, dove i vincitori saranno applauditi e celebrati dalla folla entusiasta. Sarà l’occasione perfetta per condividere gioia e soddisfazione, e per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa fantastica manifestazione.

La “Stratufinese” si preannuncia dunque come un evento imperdibile per gli amanti dello sport e per tutta la comunità di Tufino, un’occasione unica per celebrare la passione, l’impegno e la vitalità di questa splendida cittadina campana.