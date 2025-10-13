AVELLA AV, OLTRE 50MILA PRESENZE IN TRE GIORNI PER “PANE, AMMORE E TARANTELLA”. E GIA’ SI PENSA ALLA GRANDE MOSTRA D’ARTE PRE-NATALIZIA

Redazione

Si è chiusa con un bilancio straordinario l’edizione 2025 di “Pane, Ammore e Tarantella”, che dopo cinque anni di pausa è tornata a far ballare e sognare il Mandamento. Oltre 50mila persone hanno animato le strade e le piazze del centro storico nel corso dei tre giorni di festa, trasformando il comune irpino nel cuore pulsante della musica popolare, della convivialità e della tradizione.

Un successo che fa di questa manifestazione uno degli eventi più partecipati del Mandamento e dell’intera provincia di Avellino, grazie a un programma ricco di concerti, laboratori, artisti di strada e oltre 70 stand enogastronomici, ma anche alla presenza di operatori del settore che hanno contribuito a dare valore e prospettiva all’iniziativa.