A Casapulla l’inaugurazione dell’asilo nido Pollon

Si terrà mercoledì 15 ottobre alle ore 9.00 l’inaugurazione del nuovo asilo nido Pollon situato a via Giuseppe Baccaro. Un investimento per il futuro dei bambini e delle famiglie, realizzato grazie ai fondi del PNRR. Un luogo sicuro, accogliente e stimolante: queste sono le parole chiavi che risiederanno all’interno della struttura. Il nuovo edificio rappresenta un investimento concreto per il futuro dei bambini e delle famiglie del territorio. Progettato secondo i più alti standard di sostenibilità, efficienza energetica e inclusione, l’asilo offre spazi ampi, luminosi e sicuri, pensati per favorire la crescita, la socializzazione e l’apprendimento dei più piccoli. Al taglio del nastro ci saranno: Sindaco: Dott. Ferdinando Bosco

Assessore alle Politiche Sociali: Dott.ssa Maria Sorbo

Assessore alla Pubblica Istruzione: Dott.ssa Santina Santorelli

Responsabile Settore Politiche Sociali-Pubblica Istruzione: Dott.ssa Carmen Preziosi

Responsabile Settore LL.PP.: Arch. Arturo Bernardo

Un segnale concreto di come il PNRR possa tradursi in opere tangibili, capaci di migliorare la vita quotidiana delle persone e costruire una comunità più forte, accogliente e solidale.