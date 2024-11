AVELLA. Andrea Rega sarà premiato per la medaglia agli Europei di nuoto pinnato

Tra i protagonisti della Cerimonia di Premiazione delle Benemerenze Sportive, che si terrà venerdì 29 novembre 2024 presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino, ci sarà anche Andrea Rega, giovane talento originario di Avella.

Andrea, due anni fa, si è distinto conquistando una prestigiosa medaglia ai Campionati mondiali di nuoto pinnato, disciplina che richiede forza, velocità e tecnica, portando alto il nome della provincia di Avellino nel panorama sportivo internazionale.

La cerimonia, organizzata dal CONI Campania e dal CONI Avellino, con il patrocinio della Provincia di Avellino, rappresenta un’occasione per celebrare gli atleti, le società e le figure che hanno contribuito a promuovere lo sport e i suoi valori sul territorio.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook Sportdays Avellino e su quella del delegato provinciale *Giuseppe Saviano*. Un appuntamento imperdibile per rendere omaggio ai successi sportivi e agli esempi positivi come quello di Andrea Rega, che incarna passione, sacrificio e dedizione.