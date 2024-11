Claudio Amendola al Vulcano Buono il 23 novembre protagonista del format ideato da Giuseppe Loconsole

Racconti, risate e sorprese: sono questi gli ingredienti del format “Vulcano Buono Presenta” che il 23 novembre avrà come protagonista Claudio Amendola. Alle 18.00 in piazza Capri, intervistato da Giuseppe Loconsole, uno degli attori più apprezzati del cinema italiano, regista e protagonista anche di fiction di successo, si racconterà rendendosi disponibile a rispondere alle domande del pubblico presente. Durante l’intervista con Loconsole, che è anche ideatore del progetto già avviato a fine ottobre, Amendola potrà raccontare i suoi ultimi progetti, lasciando spazio ai ricordi di una vita vissuta tra il set, gli amori e la passione per il calcio.

Il prossimo appuntamento con il format è in programma il 25 gennaio quando l’ospite della serata sarà Claudia Pandolfi.