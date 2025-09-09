Renzi presenta “Casa riformista”: il nuovo logo per le elezioni regionali

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, lancia il logo che accompagnerà la sfida del suo partito alle prossime elezioni regionali. Il nome scelto è “Casa riformista”, un contenitore politico che – spiega l’ex premier – «coinvolgerà Italia Viva ma anche tutti quelli che vogliono creare uno spazio che bilanci AVS, Cinque Stelle e il nuovo Pd».
Il simbolo
Il nuovo logo, presentato nella consueta Enews di Renzi, mostra la scritta “Casa riformista”, un disegno stilizzato di una casa e, nella parte inferiore, la dicitura che varierà a seconda della regione. L’esempio diffuso reca la scritta “per la Calabria”, accompagnata dal marchio di Italia Viva.
Secondo Renzi, il simbolo sarà presente già nelle imminenti competizioni elettorali: «Lo troverete nelle regionali in Calabria, in Toscana e anche – più in là – nelle prossime sfide a cominciare dalla Campania».
Le elezioni in calendario
Il voto autunnale si avvicina e interesserà diverse regioni italiane.
Marche: 28 e 29 settembre 2025.
Valle d’Aosta: 28 settembre 2025.
Calabria: 5 e 6 ottobre 2025.
Toscana: 12 e 13 ottobre 2025.
Campania 16 e17 novembre 2025
Puglia e Veneto: date ancora da fissare, ma presumibilmente entro metà novembre.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che tutte le consultazioni dovranno tenersi entro il 23 novembre 2025, senza però un unico election day.