AVELLINO. Nati per Leggere – L’Ora delle Storie: Coltivare l’Amore per la Lettura Fin dalla Prima Infanzia

Presso la Sezione Ragazzi del suggestivo Palazzo della Cultura, l’iniziativa “Nati per Leggere – L’Ora delle Storie” si presenta come un appuntamento imperdibile per i più piccoli, un’occasione magica che si ripete ogni lunedì dalle 17:00 alle 18:00, a partire dal 4 marzo.

Dedicato ai bambini dagli 3 ai 6 anni, questo momento speciale offre ai piccoli lettori la possibilità di immergersi in un mondo di storie incantevoli. Le letture sono affidate alle attente e appassionate bibliotecarie volontarie di Nati per Leggere, che con dedizione trasmettono il piacere della lettura fin dalla più tenera età.

Il progetto, inserito tra le attività promosse dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) Campania, si pone l’obiettivo di promuovere la lettura e il libro per bambini da 0 a 6 anni. Il cuore pulsante di Nati per Leggere è la consapevolezza che apprendere l’amore per la lettura può essere un gesto d’amore, in cui un adulto, attraverso la lettura di una storia, crea un legame speciale con il bambino.

Nati per Leggere è una lodevole iniziativa promossa dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri. L’Associazione Culturale Pediatri – ACP, che riunisce tremila pediatri italiani con fini esclusivamente culturali, si unisce all’Associazione Italiana Biblioteche nell’importante missione di favorire un ambiente di crescita ricco di opportunità affettive e cognitive per i più piccoli.

Il ruolo fondamentale dei bibliotecari è quello di assistere i genitori nella formazione di un repertorio di letture adatte ai loro bambini. Mettono a disposizione una variegata raccolta di libri destinati ai piccoli lettori, compresi quelli tra 0 e 6 anni, offrendo la possibilità di prestito e lettura in biblioteca.

La partecipazione attiva dei genitori è incoraggiata, invitandoli a usufruire sistematicamente di queste risorse preziose. Questo coinvolgimento contribuisce al successo del progetto, che mira a creare occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo per i bambini, garantendo loro non solo la protezione dalla malattia e dalla violenza ma anche dall’assenza di opportunità di crescita.

Per informazioni e partecipazione, è possibile contattare il Museo Irpino ai seguenti recapiti: Piazza De Marsico, 83100 Avellino, Tel. +39 0825 790733 / 790734 / 790539, Email: info@museoirpino.it, Sito web: www.museoirpino.it.