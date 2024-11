Arte e Poesia in Onore di San Francesco: “Francesco Luce delle Menti” a Quadrelle

Si terrà venerdì 22 novembre 2024 alle ore 18:30 presso la Lucis Art Studio Gallery di Quadrelle (AV) la seconda edizione dell’evento “Incontro di Arte e Poesia” intitolato “Francesco Luce delle Menti”. La manifestazione, patrocinata dal Comune e in collaborazione con l’Associazione Passepartout, sarà un’occasione per esplorare la figura di San Francesco d’Assisi attraverso le diverse forme artistiche della letteratura e della pittura.

L’incontro prevede la presentazione del libro “Si è fatto preghiera – San Francesco d’Assisi: otto secoli di umanità e ispirazione”, scritto da Rita Pacilio e pubblicato da RP Edizione. Questo volume rappresenta una profonda riflessione su San Francesco, icona di pace e fratellanza, e la sua influenza duratura nel corso degli ultimi otto secoli.

A seguire, sarà presentata un’opera pittorica inedita di Prisco De Vivo intitolata “Francesco e le 5 ferite Celesti”. L’opera è un omaggio visivo alla figura del santo e alle sue stigmate, simbolo della sua intensa spiritualità e sofferenza.

A moderare e presentare l’incontro sarà la giornalista Filomena Carrella. Sono previsti interventi da parte di Annibale Rainone, critico e poeta; Rita Pacilio, autrice del libro; Prisco De Vivo, artista visivo; e Fra Fedele Mattera – OFM, assistente regionale dell’Ordine Francescano secolare, che porteranno il loro contributo e le loro riflessioni sulla figura di San Francesco. Un saluto iniziale sarà offerto da Annamaria Silvestro, presidente dell’Associazione Passepartout.

L’evento promette di essere un’occasione unica per riflettere e riscoprire i valori francescani attraverso parole, immagini e testimonianze. La Lucis Art Studio Gallery, situata in via Antonio Gramsci n.38 a Quadrelle, sarà il luogo perfetto per unire arte e spiritualità in un dialogo aperto con il pubblico.