Ariano Irpino (AV) – Rissa in strada: i Carabinieri denunciano 3 persone

I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento tre persone, due di nazionalità romena e uno italiana, di età compresa tra i 27 e i 38 anni, ritenuti responsabili del reato di “Rissa”.

L‘episodio si è verificato nella notte del 16 agosto scorso, nel parcheggio antistante un esercizio commerciale, dove alcuni residenti, svegliati da urla e forti rumori provenienti dalla strada, hanno richiesto l’intervento del “112”.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno potuto identificare solo una persona, che con l’ausilio del 118 si stava recando presso il nosocomio più vicino. Avviate le indagini, anche con l’ausilio di supporti di videosorveglianza presenti in zona, si è riusciti a risalire all’identificazione degli altri due soggetti, procedendo così al deferimento dei tre uomini per “rissa”.

I Carabinieri continuano a monitorare la situazione, ribadendo l’importanza di denunciare immediatamente qualsiasi episodio di violenza per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.