Mugnano del Cardinale, scontro tra due moto in via Roma: un ferito

MUGNANO DEL CARDINALE – Momenti di paura questa mattina, intorno alle 11.30, in via Roma, dove due motocicli si sono urtati mentre percorrevano la strada principale del centro cittadino.

Nell’impatto entrambi i conducenti sono caduti sull’asfalto. Ad avere la peggio è stato uno dei due ragazzi in sella a una delle moto, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e trasferito il giovane in ospedale per accertamenti.

La polizia municipale di Mugnano del Cardinale è intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ancora al vaglio degli agenti.

Il traffico lungo via Roma ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.