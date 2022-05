Amministrative Montemiletto, ConSenso Civico: “Salute della comunità e dell’ambiente un nostro imperativo”

“La tutela e la salvaguardia della salute della nostra comunità e dell’ambiente in cui vive sarà un imperativo della nostra azione amministrativa”.

A dichiararlo Mary Musto e Alberto Minichiello, candidati consiglieri della lista ConSenso Civico – Frongillo Sindaco, rilanciando l’invito a sostenere la compagine il prossimo 12 giugno.

“La sfida globale della lotta al cambiamento climatico e le difficoltà emerse come conseguenze della pandemia – spiegano -, ci hanno messo di fronte a una nuova realtà in cui è emersa l’esigenza di attuare scelte amministrative incentrate sulla tutela della persona, a partire dalla cura e dalle garanzie socio-sanitarie, e sul progressivo miglioramento della qualità dell’aria e delle acque, salvaguardando le biodiversità e la qualità dell’ambiente urbano”.

Più nel dettaglio, secondo Musto, “sarà necessario pensare all’ambiente come interazione del territorio e la sua valorizzazione, politica energetica e gestione dei rifiuti. Incentivare interventi volti a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e predisporre una pianificazione energetica territoriale che vedrà coinvolti i cittadini, le istituzioni, i professionisti e le imprese. Si dovrà attuare una campagna di sensibilizzazione ed attenzione nelle scuole, di ogni ordine e grado, perché i nostri ragazzi saranno i cittadini di domani. Dovremo promuovere la nostra tradizione agricola d’eccellenza investendo sull’agricoltura di prossimità, così da renderla sinonimo anche di prodotti a Km0 e incentivando il biologico”.

Un particolare occhio di riguardo, secondo Musto e Minichiello, sarà rivolto “alle aree verdi di centro e periferie, alle aree attrezzate per bambini e alla zona del fiume, che vorremmo oggetto di interventi straordinari, intercettando linee di finanziamento ad hoc, ma che di un’attenta manutenzione ordinaria, sviluppando servizi connessi alle attività ricreative e sportive, per rendere gli spazi verdi extraurbani lo scenario di attività formative ed esperienziali, dal trekking alle mountain bike. Di pari passo vorremmo il completamento e il potenziamento delle infrastrutture in Contrada Pastene, con la realizzazione della Cittadella dello Sport, e a Montaperto, dove il campetto dovrà diventare il fulcro di un’area dedicata alle attività sportive e ricreative destinate innanzitutto ai bambini. Vorremmo intercettare nuove linee di investimento per una piscina comunale e il centro di riabilitazione per sportivi”.

“La nostra azione – conclude Minichiello – ha come fulcro la salute dei cittadini. Per questo il Comune dovrà intensificare la collaborazione con l’ASL, l’Azienda Ospedaliera, il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 e con tutta la rete di operatori. Sarà fondamentale rilanciare la Casa della Salute ‘Dott. Antonio Di Benedetto’, con interventi di manutenzione e potenziamento, per renderla un polo di eccellenza in grado di assicurare servizi con standard qualitativi all’avanguardia per la prevenzione, la cura e l’assistenza. Vorremmo puntare sulla riorganizzazione degli spazi dedicati all’assistenza sociale, con la previsione di una mensa e ambienti per l’igiene personale destinati alle persone disagiate, fino all’istituzione di fondi speciali e straordinari di aiuto. E’ necessario anche mettere in campo misure specifiche come la creazione di uno sportello di ascolto e supporto psicologico per ogni fascia d’età e un servizio di trasporto per visite e cure mediche, rivolto soprattutto alle persone anziane”.

