ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 8 Ottobre 2025

S. PELAGIA, S. REPARATA

Settimana n. 41

Giorni dall’inizio dell’anno: 281/84

A Roma il sole sorge alle 06:16 e tramonta alle 17:39 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:31 e tramonta alle 17:49 (ora solare)

Luna: 7.47 (tram.) 18.09 (lev.)

Perigeo lunare alle ore 14 – distanza: km. 359.813.

Proverbio del giorno:

A Santa Reparata ogni oliva inoliata.

Aforisma del giorno:

Noi speriamo di vedere un mondo fondato su quattro libertà essenziali per l’uomo. La prima è la libertà di parola e di espressione. La seconda è la libertà di venerare Dio come sembra più opportuno. La terza è la libertà dalla miseria. La quarta è la libertà dalla paura: ciò, tradotto su scala mondiale, significa una riduzione degli armamenti cosi potente ed efficace che nessuna nazione possa compiere una aggressione militare contro qualche vicino. Non si tratta della visione di un lontano avvenire, ma di basi precise per un mondo realizzabile nei nostri tempi, dalla nostra generazione. (F.D. Roosevelt)