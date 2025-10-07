SANT’Oggi. Mercoledì 8 ottobre la chiesa celebra santa Pelagia di Antiochia, santa Reparata di Cesarea e sant’Ugo da Genova

a cura di don Riccardo Pecchia

Oggi 8 ottobre la chiesa celebra santa Pelagia di Antiochia, vissuta nel III secolo ad Antiochia di Siria, una delle metropoli del mondo antico, era soprannominata Margherita per la sua rara bellezza; era famosa per essere la prima delle attrici di Antiochia, nonché famosa prostituta. Attraversava la città con molta appariscenza preceduta e seguita da un grande corteo di servi e di serve. Era ricoperta di oro e perle e pietre preziose. Questo corteo, passando un giorno nei pressi di alcuni vescovi che stavano seduti davanti alla basilica del beato martire Giuliano, dove riempì l’aria del profumo di muschio che Pelagia indossava. I prelati distolsero lo sguardo da lei; tutti salvo il beatissimo Nonno vescovo di Edessa, il più anziano e santo tra i vescovi presenti, che «invece, rivolse lo sguardo verso di lei intensissimamente e a lungo, tanto che dopo che fu passata egli ancora la fissava e la guardava». Poi disse ai vescovi seduti lì attorno: «Non vi rallegra una così grande bellezza?» E lo ripeté ancora. «In verità, io mi sono rallegrato moltissimo e mi è piaciuta la sua bellezza, poiché Dio la metterà al primo posto e la stabilirà davanti al suo tremendo e mirabile trono per giudicare sia noi sia il nostro episcopato.» E di nuovo disse ai vescovi: «Cosa pensate, o carissimi: quante ore ha passato questa donna nella sua camera per lavarsi e prepararsi, per ornarsi con ogni premura… perché non manchi nulla alla bellezza per non apparire brutta ai suoi amanti che oggi sono e domani non sono? Noi invece, che abbiamo nei cieli un Padre onnipotente, uno Sposo immortale…non orniamo né tiriamo via le sozzure dalle nostre misere anime ma lasciamo che esse giacciano lì con negligenza». Quella donna fu toccata dalla grazia ascoltando le parole del vescovo. Andò a prostrarsi ai suoi piedi e ottenne il battesimo. Mutò i suoi preziosi abiti con la tunica del penitente, si fece battezzare e, lasciata Antiochia, si recò a piedi fino a Gerusalemme, dove visse in una modesta cella chiusa da ogni parte e che aveva una piccola finestrella su una parete. Scambiata per un uomo (Pelagio) si scoprì la sua vera identità dopo la morte e ricevette, col nome di Pelagia, la devozione di tutti i cristiani; protettrice delle prostitute pentite.