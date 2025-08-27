ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 27 Agosto 2025

S. MONICA , S. ANITA
Settimana n. 35
Giorni dall’inizio dell’anno: 239/126
A Roma il sole sorge alle 05:32 e tramonta alle 18:51 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 05:39 e tramonta alle 19:09 (ora solare)
Luna: 9.44 (lev.) 20.30 (tram.)
Venere sorge alle 2.45 e tramonta alle 17.22. Distanza: km 199.000.000 . Parte illuminata: 83,0 %.
Proverbio del giorno:
Di settembre e d’agosto, bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto.
Aforisma del giorno:
Non possiamo essere tutti frati, e molte sono le vie per le quali Dio conduce i suoi prescelti al paradiso. (Miguel de Cervantes y Saavedra)