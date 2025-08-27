“ACCADDE OGGI”. 27 agosto 1859: L’alba dell’era del petrolio – Edwin Drake accende la corsa all’oro nero

TITUSVILLE, Pennsylvania, 27 agosto 1859 – Una trivella piantata nel terreno fangoso della valle dell’Olio Creek ha cambiato per sempre il destino dell’umanità. L’impresa è di Edwin Laurentine Drake, ex ferroviere diventato pioniere dell’energia moderna, che oggi ha portato alla luce il primo pozzo petrolifero produttivo della storia.

Fino a ieri, il petrolio era considerato poco più che una curiosità: una sostanza oleosa che affiorava naturalmente dal terreno, usata in medicina o come combustibile per lampade in quantità limitate. Oggi, con un getto nero che sgorga dal sottosuolo della Pennsylvania, nasce una nuova era.

Un sogno visionario

Drake non era un ingegnere, né un magnate. Era stato incaricato dalla Seneca Oil Company di trovare un metodo per estrarre in maniera continuativa quel liquido tanto richiesto come alternativa all’olio di balena, ormai costoso e raro. Per realizzare l’impresa, costruì una torre di legno simile a quelle usate nei pozzi artesiani e, con una trivella a vapore, scese fino a 21 metri di profondità.

Il 27 agosto la svolta: l’acqua nel pozzo si colorò di nero, e poco dopo il petrolio cominciò a fluire in superficie.

La nascita di un’industria

La notizia si è diffusa rapidamente tra i coloni e i piccoli proprietari della zona. In poche settimane, la tranquilla Titusville è stata invasa da cercatori, imprenditori e avventurieri, pronti a investire nella nuova ricchezza del sottosuolo. Come accadde pochi anni prima con l’oro in California, è iniziata la corsa al “golden oil”, l’oro nero.

La scoperta di Drake non è solo un successo tecnico: rappresenta il primo passo verso la creazione di un’industria globale. Il petrolio diventerà presto la linfa vitale di lampade, macchinari, trasporti e – secondo alcuni osservatori più lungimiranti – dell’intera economia moderna.

Un futuro da scrivere

Edwin Drake, che oggi viene salutato come un innovatore coraggioso, non poteva forse immaginare l’impatto che il suo pozzo avrebbe avuto. Nel giro di pochi decenni, il petrolio avrebbe alimentato la Rivoluzione Industriale, rivoluzionato i trasporti e innescato trasformazioni geopolitiche senza precedenti.

Per ora, a Titusville si respira entusiasmo: una cittadina di poche anime si prepara a diventare la culla di un impero energetico.