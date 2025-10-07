ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 7 Ottobre 2025

N.S. DEL ROSARIO
Settimana n. 41
Giorni dall’inizio dell’anno: 280/85
A Roma il sole sorge alle 06:14 e tramonta alle 17:41 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:30 e tramonta alle 17:51 (ora solare)
Luna: 6.27 (tram.) 17.41 (lev.)
Luna piena alle ore 04.49.
Proverbio del giorno:
È più la spesa che l’impresa
Aforisma del giorno:
Sei per dare alcun giudizio? / Prendi norma dall’arciero. / Troppo andrai lungi dal vero / se tu fai con precipizio. / Ma cautela usa ed ingegno, / se vuoi cogliere nel segno. (G. Perego).