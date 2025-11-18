ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 18 Novembre 2025

S. ODDONE AB.
—————————-
Settimana n. 47
Giorni dall’inizio dell’anno: 322/43
A Roma il sole sorge alle 07:04 e tramonta alle 16:46 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 07:28 e tramonta alle 16:48 (ora solare)
Luna: 5.20 (lev.) 15.28 (tram.)
Sciame meteoritico delle Leonidi.
Proverbio del giorno:
La lingua batte dove il dente duole
Aforisma del giorno:
Secondo me, una persona vale quanto tutto il popolo e il popolo quanto una sola persona. (Democrito)
