SANT’Oggi. Martedì 18 novembre la chiesa celebra la Dedicazione delle Basiliche dei santi Pietro e Paolo, santa Filippina Rosa

Oggi 18 novembre la chiesa celebra la Dedicazione delle Basiliche dei santi Pietro e Paolo, come l’anniversario della dedicazione del tempio di Gerusalemme era giorno solenne presso gli ebrei, così i cristiani celebrano la consacrazione delle loro chiese. L’anno 314 d.C. apre un nuovo capitolo nella storia della Chiesa. L’imperatore Costantino, dopo aver restituito la pace alla Chiesa, volle assicurarle il trionfo anche esteriore sulle antiche divinità dei pagani estendendo gli edifici del culto cristiano. La dedicazione della Basilica di San Pietro, edificata dall’imperatore Costantino sul colle Vaticano, venne fatta da papa Silvestro, mentre quella della Basilica di San Paolo, costruita dagli imperatori Teodosio e Valentiniano sulla via Ostiense, da papa Siricio. La memoria della loro dedicazione non vuole celebrare il completamento dell’edificio materiale, che si prorogò nei secoli con rifacimenti vari, ma nella loro comune commemorazione viene simbolicamente espressa la fraternità degli Apostoli e l’unità della Chiesa. Questa memoria è una nuova occasione, per offrire l’occasione per poter riflettere sulla figura e sull’opera dei due grandi apostoli, Pietro e Paolo, i cui nomi e soprattutto la loro evangelizzazione sono legati alla città di Roma dove sopportarono il martirio con l’effusione del loro sangue la testimonianza a Cristo Signore.

18 novembre: santa Filippina Rosa Duchesne, nacque il 29 agosto 1769 a Grenoble (Francia), al battesimo ricevette i nomi dell’apostolo Filippo e di Rosa da Lima, prima santa del continente americano. Fin da bambina si lascia affascinare dai racconti di vita missionaria e a 8 anni sogna di andare ad evangelizzare gli indiani d’America. L’anticlericalismo papà non gli impedisce di rispettare preti e suore e, soprattutto, di affidare a queste ultime l’educazione della sua bambina. Fu educata dalle suore Visitandine nel Monastero di Sainte Marie d’en Haut e, attirata dalla loro vita contemplativa, a 18 anni, entrò nell’Ordine della Visitazione di Santa Maria come novizia. Allo scoppiare della Rivoluzione Francese la comunità fu dispersa e Filippina tornò in famiglia. Consacrò quindi il suo tempo ad alleviare le sofferenze di molti, visitando i prigionieri politici e soccorrendo i malati, i poveri e i bambini. Dopo il Concordato del 1801 tentò con alcune compagne di ridar vita al Monastero di Sainte Marie d’en Haut, dove accolse delle alunne interne. Nel 1804 Filippina, avendo appreso l’esistenza di una nuova congregazione, la Società del Sacro Cuore, decise di offrire se stessa e il monastero alla fondatrice Maddalena Sofia Barat. Nello stesso anno la madre Barat giunse a Sainte Madre d’en Haut e ricevette Filippina e le sue quattro consorelle come novizie nella Società. Dopo la professione religiosa, insieme al desiderio di vita contemplativa, si fece più viva in lei la chiamata alle missioni, nutrita fin dall’adolescenza. Ma attenderà ancora 12 anni, nel 1818 il suo sogno si realizzò. Fu inviata nel territorio della Louisiana per rispondere all’appello del vescovo che cercava una Congregazione di educatrici per aiutarlo ad annunciare il Vangelo ai nativi Indiani e ai giovani francesi della sua diocesi. A Saint Charles, presso Saint Louis (Missouri), Filippina fondò la prima casa della Società, fuori dall’Europa. Filippina e le sue quattro compagne continuarono con coraggio. Nel 1818 viene aperta la prima scuola gratuita ad ovest del Mississipi. Nel 1828 già sei case accolgono le giovani del Missouri e della Louisiana. Filippina si prodigava per loro con amore, ma nel suo cuore rimaneva sempre il desiderio di lavorare al servizio degli Indiani. Quando Filippina aveva ormai 72 anni e non era più superiora, una scuola venne aperta a Sugar Creek, nel Kansas, per gli Indiani Potawatomi. Sebbene molti considerassero Filippina troppo malata per andarvi, il gesuita che dirigeva quella missione insisté: «Deve venire; non potrà fare molto lavoro, ma assicurerà il successo della missione con la sua preghiera. La sua presenza attirerà ogni grazia dal cielo sui nostri lavori». Rimase solo un anno presso i Potawatomi, ma il coraggio della pioniera non era diminuito e le sue lunghe ore di contemplazione impressionarono tanto gli Indiani che la battezzarono: «la donna che prega sempre». La sua salute non poteva però più sostenere la vita del villaggio. Nel luglio 1842 ella ritornò a Saint Charles per quanto il suo desiderio per le missioni fosse sempre più vivo nel suo cuore coraggioso. Filippina morì a Saint Charles (Missouri) il 18 novembre 1852, all’età di 83 anni.