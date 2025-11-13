ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 13 Novembre 2025



S. DIEGO, S. OMOBONO

Settimana n. 46

Giorni dall’inizio dell’anno: 317/48

A Roma il sole sorge alle 06:58 e tramonta alle 16:50 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:21 e tramonta alle 16:53 (ora solare)

Luna: 0.03 (lev.) 13.49 (tram.)

Proverbio del giorno:

Se in novembre non hai arato, tutto l’anno sarà tribolato.

Aforisma del giorno:

L’umanità vuole la sua parte. Anche Maria, la Madre di Gesù, sapeva che attraverso la morte di lui si operava la redenzione del genere umano, eppure ella stessa ha pianto e sofferto, e quanto sofferto. (S. Pio da Pietrelcina)