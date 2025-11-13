ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 13 Novembre 2025

S. DIEGO, S. OMOBONO
—————————-
Settimana n. 46
Giorni dall’inizio dell’anno: 317/48
A Roma il sole sorge alle 06:58 e tramonta alle 16:50 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 07:21 e tramonta alle 16:53 (ora solare)
Luna: 0.03 (lev.) 13.49 (tram.)
Proverbio del giorno:
Se in novembre non hai arato, tutto l’anno sarà tribolato.
Aforisma del giorno:
L’umanità vuole la sua parte. Anche Maria, la Madre di Gesù, sapeva che attraverso la morte di lui si operava la redenzione del genere umano, eppure ella stessa ha pianto e sofferto, e quanto sofferto. (S. Pio da Pietrelcina)