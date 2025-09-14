ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 14 Settembre 2025

ESALTAZ. S. CROCE
—————————-
Settimana n. 37
Giorni dall’inizio dell’anno: 257/108
A Roma il sole sorge alle 05:50 e tramonta alle 18:20 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:01 e tramonta alle 18:35 (ora solare)
Luna: 14.00 (tram.) 22.30 (lev.)
Luna: ultimo quarto alle ore 11.35.
Proverbio del giorno:
Per Santa Croce, pane e noce.
Aforisma del giorno:
Opera il bene, ovunque, affinché chiunque possa dire: “Questo è un figlio di Cristo”. Sopporta tribolazioni, infermità, dolori per amore di Dio e per la conversione dei poveri peccatori. Difendi il debole, consola chi piange. (S. Pio da Pietrelcina)