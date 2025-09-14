“ACCADDE OGGI”. 14 settembre 1982 – Addio a Grace Kelly, la principessa di Monaco che Hollywood rese leggenda

Il 14 settembre 1982 il mondo perdeva una delle figure più iconiche del Novecento: Grace Kelly, attrice premio Oscar e principessa di Monaco, muore a soli 52 anni in seguito a un tragico incidente stradale.

La sera precedente, la sovrana era rimasta vittima di un grave sinistro automobilistico mentre rientrava dal suo rifugio estivo a Roc Agel. Alla guida della sua Rover 3500, insieme alla figlia Stéphanie, Grace fu colpita da un ictus che le fece perdere il controllo del veicolo, precipitato per diversi metri lungo un dirupo. Trasportata d’urgenza all’ospedale del Principato, si spense il giorno successivo, il 14 settembre, lasciando sgomenti il popolo monegasco e milioni di ammiratori nel mondo.

Grace Kelly era nata a Filadelfia nel 1929 da una famiglia benestante di origini irlandesi. In pochi anni conquistò Hollywood grazie al suo talento e al suo fascino glaciale. Lavorò con registi come Alfred Hitchcock, che la volle in capolavori come La finestra sul cortile e Caccia al ladro, e vinse l’Oscar nel 1955 come migliore attrice protagonista per il film La ragazza di campagna.

Il destino di Grace cambiò l’anno successivo, quando sposò il principe Ranieri III di Monaco, lasciando il cinema per diventare principessa. La sua figura elegante e carismatica contribuì a trasformare il piccolo Principato in un centro internazionale di mondanità e prestigio.

La sua morte improvvisa, 43 anni fa, lasciò un vuoto profondo sia nel mondo del cinema sia in quello della nobiltà europea. Oggi Grace Kelly resta un’icona intramontabile, simbolo di eleganza, talento e modernità.