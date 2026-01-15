Aiuti di Stato e regole europee: il ruolo del de minimis

Il regime de minimis è una disciplina europea che consente agli Stati membri di erogare aiuti economici alle imprese senza necessità di notifica preventiva alla Commissione UE. È una delle leve più utilizzate per finanziare progetti di innovazione, formazione, internazionalizzazione e digitalizzazione.

Cosa prevede il regolamento de minimis

Secondo il Regolamento UE n. 1407/2013, ciascuna impresa può ricevere aiuti di Stato fino a 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Questo limite bisogna precisare, che ha sostituito il precedente massimale di € 200.000, si applica a tutte le imprese uniche, indipendentemente dal settore, e a prescindere dalla forma dell’aiuto

Chi può accedere al de minimis

Il regime si applica a micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dal settore, a patto che rispettino determinati requisiti dimensionali e fiscali.

Cumulabilità con altri aiuti

Gli aiuti in de minimis sono cumulabili con altri aiuti di Stato e non possono superare il tetto massimo stabilito. Le imprese devono tenere traccia delle agevolazioni ricevute e dichiarare il totale in fase di nuova richiesta.

Implicazioni pratiche e adempimenti per le imprese

Le aziende che accedono a bandi regionali, fondi europei o finanziamenti agevolati spesso lo fanno principalmente in regime de minimis. Questo comporta alcuni adempimenti documentali e vincoli da tenere sotto controllo.

Registro nazionale degli aiuti di Stato

Dal 2017, tutti gli aiuti ricevuti in regime de minimis sono registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Ogni impresa può accedere con SPID o CNS per verificare lo stato dei propri aiuti.

Autodichiarazioni e controlli

In fase di partecipazione a un bando, l’impresa deve autodichiarare l’importo complessivo di aiuti ricevuti. Fornire informazioni false o incomplete può comportare l’esclusione dal bando o la revoca del contributo.

Consigli utili per le aziende che intendono accedere a finanziamenti in ‘de minimis’

Il regime de minimis può rappresentare una grande opportunità, ma deve essere gestito con consapevolezza.

Pianifica l’uso del plafond

Evita di esaurire il plafond de minimis con bandi di scarso valore. Valuta attentamente quali agevolazioni attivare in base alla strategia aziendale. E’ sempre bene avere contezza di quanto negli anni si è utilizzato per quanto concerne il de minimis in tema di aiuti di stato. Molti imprenditori non fanno caso a questo, e poi si ritrovano a fine anno con delle brutte sorprese.

Rivolgiti a un consulente esperto

Un consulente in finanza agevolata può aiutarti a monitorare correttamente i tuoi aiuti, individuare i bandi più adatti e gestire le pratiche burocratiche.

LB Advisory: consulenza strategica per il controllo gestione della tua azienda e dei tuoi contributi di finanza agevolata

Nel contesto degli aiuti di Stato e delle normative europee relative al regime de minimis, le aziende devono monitorare con precisione il cumulo degli importi ricevuti per non incorrere in irregolarità o sforamenti dei massimali consentiti. In questo ambito, LB Advisory si propone come partner strategico in grado di supportare le imprese con un controllo di gestione avanzato, orientato alla trasparenza e alla pianificazione finanziaria.

Grazie a un team di consulenti esperti in materia fiscale, giuridica e gestionale, LB Advisory affianca le aziende nell’analisi delle agevolazioni ricevute, nella verifica della compatibilità dei nuovi contributi con il plafond residuo de minimis, e nella corretta registrazione degli aiuti per evitare problemi in caso di controlli o rendicontazioni.

L’approccio è orientato alla prevenzione: LB Advisory sviluppa modelli di controllo personalizzati, che includono report periodici e check-list normative, strumenti fondamentali per chi beneficia di contributi pubblici, fondi interprofessionali, incentivi fiscali o bandi regionali.

Affidarsi a LB Advisory significa poter contare su una consulenza affidabile e su una gestione intelligente del rischio amministrativo, soprattutto per realtà che operano in settori dove il cumulo degli aiuti è frequente.