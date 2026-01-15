100 DI QUESTI GIORNI. Sirignano: i gemellini Gennaro ed Emanuele Biancardi compiono 4 anni

Giornata di grande gioia e sorrisi a Sirignano, dove oggi si festeggia un compleanno davvero speciale: i piccoli Gennaro ed Emanuele Biancardi compiono 4 anni. Un traguardo importante che riempie di emozione tutta la famiglia, pronta a celebrare due bimbi che, con la loro allegria, rendono ogni giorno più bello.

Gli auguri più affettuosi arrivano dal papà Stefano, dalla mamma Maria Giovanna Leva, e dalle sorelle Annamaria e Miriam, insieme al fratello Cristian, che hanno voluto dedicare ai due gemellini un pensiero carico d’amore:

“Che la vostra vita sia sempre piena di sorrisi, giochi, sogni e momenti felici. Continuate a crescere con la vostra dolcezza e la vostra vivacità, riempiendo i nostri cuori di orgoglio e felicità.”

In casa l’atmosfera è quella delle grandi occasioni, tra palloncini, torta e tanta emozione, per una giornata che resterà nel cuore di tutti.

A Gennaro ed Emanuele vanno gli auguri più sinceri per un futuro sereno e ricco di amore.

Buon 4° compleanno, piccoli campioni!