Aggressione a Monteforte Irpino: Donna Colombiana salvata dopo l’accoltellamento per una rapina. Arrestato l’aggressore di 17 anni

Una tranquilla giornata a Monteforte Irpino si è trasformata in un incubo per una donna colombiana di 42 anni, che è stata ferita a coltellate durante un tentativo di rapina. L’aggressione è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Fariello, portando la vittima al Pronto Soccorso dell’ospedale di Avellino.

Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute per indagare sull’incidente, e grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza, hanno rapidamente identificato il presunto aggressore: un diciassettenne italiano. La testimonianza preziosa del proprietario della struttura ricettiva dove risiede la donna ha contribuito significativamente all’identificazione del giovane, consentendo alle autorità di agire prontamente.

L’intervento tempestivo del proprietario di casa ha giocato un ruolo fondamentale nel salvare la vita della vittima. È stato lui ad accompagnare la donna ferita al Pronto Soccorso, evitando conseguenze ancor più gravi.

Secondo le prime indagini, la colombiana è stata aggredita alle spalle mentre il giovane cercava di rapinarla. Tuttavia, la situazione ha preso una svolta inaspettata quando l’aggressore ha deciso di utilizzare un coltello, il cui motivo rimane al momento sconosciuto.

Gli investigatori della squadra Mobile di Avellino stanno lavorando diligentemente per gettare luce su questa vicenda. La comunità locale è in stato di sconcerto per l’accaduto, mentre la vittima si trova sotto cure mediche all’ospedale di Avellino.