“AD FUTURA” a Mugnano del Cardinale: Open Day e opportunità di iscrizione

Nel cuore di Mugnano del Cardinale, in via Stingone, la scuola privata “AD FUTURA” apre le sue porte per un evento speciale: l’Open Day, in programma domani dalle 10.00 alle 17.00. Un’opportunità unica per esplorare la struttura, conoscere il personale e scoprire le varie attività che la scuola offre ai bambini.

L’Open Day di “AD FUTURA” permetterà a genitori e futuri studenti di immergersi nell’atmosfera accogliente e stimolante della scuola. Durante la visita, saranno presentate le aule, gli spazi dedicati alle attività ricreative e i laboratori creativi che arricchiscono il percorso educativo proposto.

Opportunità Unica per i Primi Tre Iscritti: In un gesto generoso, “AD FUTURA” offre un’incredibile opportunità per i primi tre iscritti all’Open Day. Per coloro che decideranno di iscrivere i loro bambini entro il 15 gennaio 2024, l’iscrizione sarà completamente gratuita, regalando così un avvio privilegiato al percorso educativo presso la scuola.

Costi Agevolati per le Iscrizioni Entro il 15 Gennaio: Per coloro che sceglieranno di iscrivere i loro bambini durante l’Open Day e fino al 15 gennaio 2024, “AD FUTURA” ha previsto una tariffa agevolata. L’iscrizione, anziché essere di 150 euro, sarà di soli 80 euro. Un’occasione da non perdere per garantire ai propri figli un ingresso nella scuola che li accompagnerà nei primi passi del loro percorso educativo.

Informazioni Pratiche:

Via Stingone, Mugnano del Cardinale Quando: Open Day il 4 gennaio 2024 dalle 10.00 alle 17.00

Open Day il 4 gennaio 2024 dalle 10.00 alle 17.00 Costi Iscrizione: Gratuita per i primi tre iscritti entro il 15 gennaio 2024; 80 euro per le iscrizioni entro la stessa data.

Come Partecipare: Per partecipare all’Open Day e approfittare delle opportunità di iscrizione agevolate, è sufficiente recarsi presso la scuola “AD FUTURA” in via Stingone a Mugnano del Cardinale durante l’orario dell’evento. Il personale sarà lieto di accogliere le famiglie e rispondere a ogni domanda.

L’Open Day di “AD FUTURA” rappresenta una straordinaria occasione per scoprire la qualità dell’istruzione offerta e avviare un percorso educativo stimolante e formativo per i più piccoli. Non perdete l’opportunità di dare ai vostri bambini un inizio straordinario nel mondo dell’apprendimento e della crescita.