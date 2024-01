Generosità che scorre nelle vene: Donazione di sangue ad Avella il 6 Gennaio 2024

In un gesto di solidarietà che tocca il cuore della comunità, Avella si prepara ad accogliere un evento vitale: la donazione di sangue. Sabato 6 gennaio 2024, la piazza Municipio diventerà il luogo in cui ogni goccia donata sarà un atto di amore e generosità.

L’importanza della donazione di sangue risiede nel suo potere di salvare vite umane. Avere un approvvigionamento costante di sangue sicuro e disponibile è fondamentale per sostenere le emergenze mediche e garantire trattamenti a chi ne ha bisogno. L’iniziativa ad Avella si propone di alimentare questo cuore pulsante di solidarietà.

L’appuntamento è fissato in Piazza Municipio dalle 8:00 alle 11:45. Una finestra di tempo che permette a chiunque voglia partecipare di trovare il momento più adatto. La location centrale rende facile l’accesso per tutti i residenti e coloro che decidono di unirsi all’importante iniziativa.

Partecipare è semplice: basta recarsi in Piazza Municipio nel periodo indicato e presentarsi per donare il proprio sangue. Il personale specializzato sarà presente per guidare e assistere ogni donatore attraverso il processo, assicurando un’esperienza sicura e confortevole.

Per qualsiasi domanda o informazione aggiuntiva, è possibile contattare il numero 3939676493. Questo numero sarà a disposizione per rispondere a eventuali dubbi e fornire dettagli sui requisiti per la donazione.

La donazione di sangue è un atto di altruismo che può avere un impatto duraturo sulla vita di chi ne beneficia. Ogni donatore è un eroe silenzioso, contribuendo a costruire una rete di supporto che si estende a tutta la comunità.

Partecipa all’evento di donazione di sangue ad Avella il 6 gennaio 2024 e diventa parte di questa catena di solidarietà che rende il mondo un luogo migliore. Una goccia di sangue può fare la differenza.