Ad Avellino letteraria, i poeti Gentile e Pasqual, presentano il libro: “Mi costituisco a Modena”, l’esperienza di laboratori di poesia nelle carceri.

La Nazionale Italiana Poeti, associazione sportiva-culturale no profit, ospite ad Avellino letteraria, sabato 11 ottobre alle 18, presso il Palazzo Vescovile. Michele Gentile e Francesco Pasqual, ideatore e presidente della Federazione calciatori poeti, presentano: “Mi costituisco a Modena”. Più di quaranta poesie, una sintesi di tante emozioni ed esperienze vissute nelle carceri. Un laboratorio promosso con successo in numerose case circondariali, da Velletri, Lorusso e Cutugno di Torino, alla casa di reclusione di Bollate Milano. ‘Versi Liberi’ è più di un semplice laboratorio di poesia, rappresenta un punto di contatto tra sensibilità diverse e nello stesso tempo urgenza di sensibilità. È riuscito in questi anni a creare, attraverso lo strumento della poesia, importanti momenti di pura condivisione tra i volontari, i detenuti e molto spesso gli Operatori Penitenziari. Ragazzi che hanno riconosciuto i propri errori, e attraverso la poesia creano un ponte, facendo sentire la propria voce per riconciliarsi con il mondo esterno ed i propri cari, cercando di assottigliare i fili dell’emarginazione. Introduce la serata la direttrice artistica, Annamaria Picillo. Dopo i saluti di Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, Edgardo Pesiri, presidente onorario dell’Associazione di Promozione Sociale “Carlo Gesualdo”, Gennaro Iannarone, già magistrato, scrittore e poeta, e di Matteo Claudio Zarrella, già presidente del Tribunale di Lagonegro, interverrà Carmine Losco, giornalista sportivo. Partecipa con gli autori Rosa Mannetta, docente e scrittrice. Intermezzo musicale a cura del chitarrista, Amedeo Morrone. A coordinare la serata, la giornalista Daniela Apuzza. L’intero ricavato del libro, andrà a sostenere le attività dell’associazione Antigone, impegnata nella tutela dei detenuti negli istituti penitenziari.