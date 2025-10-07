Bonito: 53enne arrestato per atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex moglie

Nella giornata di ieri, a Bonito, i Carabinieri del locale Comando Stazione – coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento – hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della “misura della custodia cautelare in carcere” nei confronti di un uomo gravemente indiziato del reato di atti persecutori aggravati poiché commessi in danno della ex moglie.

Il provvedimento cautelare, emesso dall’Ufficio GIP del Tribunale di Benevento, ha riguardato un 53enne di Bonito, tornato in libertà solo da alcuni mesi dopo aver scontato un lungo periodo di detenzione per gravi reati contro la persona. Dalle indagini è emerso un quadro gravemente indiziario in ordine a condotte vessatorie e minatorie commesse nei confronti della donna, pur in presenza di una relazione con la ex coniuge interrotta molto tempo prima del suo precedente arresto. Fra le condotte oggetto di accertamento anche la pronuncia di espresse ed inquietanti minacce di morte verso l’ex coniuge, oggetto anche di appostamenti nei pressi della propria abitazione. Le dichiarazioni provenienti dalla vittima sono state sottoposte ad ulteriore riscontro presso altri soggetti ed hanno comportato l’adozione da parte del GIP della ordinanza di custodia cautelare che accoglie la tesi accusatoria prospettata dalla Procura di Benevento.

Il provvedimento odierno è una misura disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed il destinatario è persona sottoposte alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.