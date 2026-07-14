ACLI Avellino, progetto REAL: cinema ed educazione alla pace per costruire comunità più inclusive

Le ACLI Provinciali di Avellino continuano il percorso di animazione territoriale promosso nell’ambito del progetto REAL – Reti di solidarietà e Azioni di Leadership di comunità, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e iniziative di interesse generale del Terzo Settore.

Venerdì 17 luglio, alle ore 18.30, presso la sede delle ACLI di Avellino in via De Renzi 28, saranno presentate due nuove iniziative che mettono al centro il tema della pace, della partecipazione e della costruzione di relazioni significative all’interno della comunità.

La prima proposta, “Il cinema che ha scelto la pace”, sarà curata dal giornalista e saggista Paolo Spagnuolo. Il laboratorio utilizzerà il linguaggio cinematografico come strumento di riflessione sui valori del dialogo, della nonviolenza e della convivenza civile, attraverso l’analisi di opere che hanno affrontato il tema della pace e dei diritti umani. Il percorso avrà una forte caratterizzazione laboratoriale e culminerà nella scrittura di un soggetto originale destinato alla realizzazione di una piccola produzione cinematografica, frutto del lavoro condiviso dei partecipanti.

Accanto al laboratorio di cinema prenderà forma “VEDERSI – Una metodologia educativa per allenare la pace nelle relazioni quotidiane”, percorso ideato e condotto dalla pedagogista Ilaria Di Gaeta. L’iniziativa nasce dalla convinzione che la pace non coincida semplicemente con l’assenza di conflitti, ma rappresenti una competenza relazionale da coltivare attraverso l’ascolto, l’empatia, il riconoscimento reciproco e la responsabilità delle parole.

Attraverso attività esperienziali, momenti di confronto e pratiche di cittadinanza attiva, i partecipanti saranno accompagnati in un cammino educativo che punta a rafforzare le competenze relazionali e il senso di comunità. Il percorso vedrà anche il coinvolgimento del gruppo di rievocazione storica I Viandanti di Montevergine, che contribuirà ad arricchire le attività di riflessione e partecipazione previste dal progetto.

Entrambe le iniziative si inseriscono nel quadro delle azioni che il progetto REAL sta sviluppando sul territorio per promuovere reti di solidarietà, partecipazione civica e leadership comunitaria, valorizzando la cultura e l’educazione come strumenti di inclusione e coesione sociale.

L’incontro del 17 luglio rappresenterà un’occasione per conoscere finalità, modalità di partecipazione e calendario delle attività, aperte a giovani, adulti, volontari, operatori del Terzo Settore e cittadini interessati.

L’ingresso è libero.