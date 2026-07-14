GROTTAMINARDA. DOMANI SI RIUNISCE NUOVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del consesso per domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 18:00, in prima convocazione, e per dopodomani, giovedì 16 luglio, alle ore 17:00, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.
Il Consiglio comunale, come di consueto, si svolgerà nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi e verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell’Ente.
Quattro i punti programmati nell’ordine del giorno:
1. Salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 ed Assestamento generale di bilancio.
2. Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2027/2029: approvazione.
3. Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2026 e presa d’atto del PEF pluriennale 2026-2029.
4. Approvazione Schema di Convenzione Servizio Tesoreria Comunale.