San Mango sul Calore celebra il suo prodotto simbolo: torna la Festa dei Fichi con Zero Assoluto, Enzo Gragnaniello e tanti sapori d’Irpinia

Il Comune di San Mango sul Calore rinnova l’attesissimo appuntamento con la Festa dei Fichi, la manifestazione interamente dedicata alla valorizzazione del fico, prodotto tipico e simbolo del territorio e delle migliori eccellenze enogastronomiche locali.

L’evento si terrà venerdì 17 e sabato 18 luglio nella suggestiva cornice di Piazza del Santuario, offrendo a cittadini e visitatori un weekend speciale all’insegna della tradizione, della cultura agroalimentare e del divertimento.

La manifestazione prenderà il via entrambe le sere a partire dalle ore 19:30 con l’apertura degli stand enogastronomici. Sarà un’occasione imperdibile per intraprendere un vero e proprio viaggio nel gusto e riscoprire i sapori autentici della tradizione attraverso degustazioni di fichi, abbinamenti con i pregiati vini locali e specialità del territorio, il tutto immerso in un’atmosfera festosa e accogliente. Ad arricchire l’esperienza della Festa dei Fichi sarà un programma musicale di livello.

Si comincia venerdì 17 luglio con l’attesissimo concerto degli Zero Assoluto, il celebre duo pop pronto a far cantare la piazza con i suoi storici successi, seguito dal dj set di DJ Vers per continuare la serata a ritmo di musica. Il grande intrattenimento proseguirà sabato 18 luglio con una line-up d’eccezione che vedrà alternarsi sul palco la poesia di Enzo Gragnaniello, il talento di Tommaso Primo e il travolgente e iconico spettacolo di Mixed by Erry, per poi concludersi ufficialmente con la seconda serata dance firmata ancora una volta da DJ Vers.

L’Amministrazione Comunale esprime la più sentita gratitudine alla Pro Loco, alla Confraternita di Misericordia di San Mango sul Calore e al Comitato Festa, il cui prezioso contributo e la proficua sinergia organizzativa sono stati determinanti per la realizzazione della kermesse. L’obiettivo congiunto è quello di promuovere le peculiarità del territorio e favorire momenti di aggregazione sociale. Per questo gli organizzatori invitano cittadini, turisti e appassionati a prendere parte a questo doppio appuntamento con l’eccellenza. L’ingresso a tutte le serate è libero e gratuito.

