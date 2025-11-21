“ACCADDE OGGI”. 21 NOVEMBRE 1783 – Il primo volo umano in mongolfiera: nasce l’aeronautica

Il 21 novembre 1783 segna una delle date più importanti nella storia dell’umanità: a Parigi, i fratelli Joseph-Michel e Jacques-Étienne Montgolfier realizzarono il primo volo umano a bordo di una mongolfiera. A sollevarsi in aria, davanti a una folla immensa riunita nei pressi del castello della Muette, furono il fisico Jean-François Pilâtre de Rozier e il marchese François Laurent d’Arlandes.

Il pallone ad aria calda, costruito in carta e tela e alimentato con un braciere, superò i 900 metri di altezza percorrendo circa 9 chilometri in una ventina di minuti. Per la prima volta l’uomo lasciava il suolo usando un mezzo più pesante dell’aria, aprendo la strada all’aeronautica moderna.

Quel volo, accolto con stupore in tutta Europa, segnò l’inizio di una nuova era fatta di esperimenti, innovazioni e sogni di conquista del cielo.