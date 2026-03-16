A Prata di Principato Ultra iniziano a delinearsi gli schieramenti in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Alla presenza di numerosi cittadini ed ex amministratori, il gruppo civico promosso da Claudio D’Onofrio, Marianna Romano, Antonio Blasi, Carmine Pece e Attilio Renna ha ufficializzato l’apertura del Comitato Civico Elettorale CO.C.E., primo passo verso la prossima tornata elettorale.

Per presentare l’iniziativa è stato scelto il gioco di parole «Mettiamo l’acqua a COCE, insieme», espressione che richiama simbolicamente l’avvio di un percorso aperto e condiviso.

«Il comitato è uno spazio aperto alle migliori energie della comunità – spiega l’architetto D’Onofrio, tra i promotori dell’iniziativa – dove accendere il fuoco alle idee e farle maturare insieme. Un luogo di incontro e di dialogo, prima ancora che uno spazio elettorale, in cui confrontarsi e costruire il futuro della nostra comunità. La presenza di tanti cittadini dimostra che c’è attenzione e consapevolezza rispetto al percorso che ci attende: dal dialogo nascono le opportunità e la possibilità di costruire il domani».

A sottolineare l’importanza del coinvolgimento della comunità è anche Marianna Romano, che spiega: «Partecipo a questa iniziativa perché sono convinta che, prima ancora di costruire una lista, sia fondamentale ascoltare e coinvolgere tutti. In passato il nostro paese è stato una realtà vivace, fatta di iniziative, partecipazione e luoghi di aggregazione che hanno dato energia al territorio. Negli ultimi tempi, però, abbiamo assistito a un calo sia dal punto di vista strutturale sia dell’entusiasmo. Per questo crediamo che, con il contributo di tutti, sia possibile delineare un programma chiaro e concreto, capace di valorizzare il territorio e riaccendere la partecipazione nella nostra comunità, dai più piccoli ai più grandi».

«L’obiettivo del comitato – aggiunge Romano – è aprire una fase di confronto con cittadini, associazioni e realtà del territorio, raccogliendo idee e proposte utili a costruire un programma condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative».

A ribadire il valore del confronto sono anche Antonio Blasi, Carmine Pece e Attilio Renna, già vicesindaco e assessori nella precedente consiliatura, che sottolineano «la necessità di ripartire dal dialogo e dalla valorizzazione di chi può offrire e ha già offerto un contributo concreto alla vita della comunità. L’obiettivo è avviare una fase nuova, fondata su serietà, competenza e spirito di servizio, per rimettere Prata e i pratesi al centro dell’agenda della prossima amministrazione comunale».

«C’è fermento ed è un segnale positivo – concludono i promotori – ma occorre anche la consapevolezza che la politica non si improvvisa. Ritrovarsi a discutere e confrontarsi con tante persone è stato motivo di soddisfazione: è la dimostrazione che esiste una comunità pronta a guardare avanti e a costruire insieme il futuro».