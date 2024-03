A Carbonara di Nola (Na) nasce il nuovo gruppo politico guidato dall’Avv. Vincenzo Rainone.

Il prossimo 8 e 9 giugno 2024 il Comune di Carbonara di Nola si prepara ad un importante appuntamento: il rinnovo dell’amministrazione comunale. Dopo le elezioni del 2019, che videro la vittoria della lista “Uniti per Carbonara di Nola” guidata dal sindaco Antonio Iannicelli, il panorama politico si prepara a nuovi confronti e scelte da parte degli elettori.

Tra le compagini civiche che si apprestano a sfidarsi in questa campagna elettorale, c’è quella guidata dal giovane candidato sindaco avv. Vincenzo Rainone. Abbiamo avuto l’opportunità di intervistarlo per conoscere meglio le sue idee e proposte per il futuro di Carbonara di Nola.

Come nasce FARE per Carbonara di Nola? “FARE per Carbonara di Nola” nasce dalla convergenza di più esperienze d’impegno politico e sociale, ma con un filo conduttore: profondo legame con la propria comunità e voglia di dare una svolta. L’entusiasmo è tanto, ci candidiamo per contribuire al progresso di Carbonara.”

Quali le vostre idee? “Vogliamo FARE per dare risposte alle domande delle nuove generazioni, abbandonate al loro destino, per elevare la qualità di vita delle famiglie e dare la giusta attenzione a chi crea ricchezza e opportunità in paese. Vogliamo restituire ai Carbonaresi il senso di appartenenza alla propria comunità, in primis facendo sentire la macchina amministrativa più vicina alle esigenze dei cittadini”.

Pronti a partire? “FARE è ascolto, speranza e apertura a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo, ognuno con le proprie idee e capacità, nell’esclusivo interesse di Carbonara di Nola. FARE è un movimento aperto, uno spazio di dialogo costruttivo di idee e progetti”.

Un appello ai cittadini di Carbonara? A Giugno riscriviamo insieme il presente ed il futuro della nostra terra. Si può FARE!