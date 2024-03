AVELLINO. “Consigliere Petitto: ‘Sostegno totale a Gianluca Festa e al nostro progetto politico’ – Chiarezza dopo fraintendimento”

“L’ho detto pubblicamente a poche ore dall’ufficializzazione delle dimissioni del sindaco Gianluca Festa e lo ribadisco convintamente: tutto il mio sostegno, oltre che personale, anche al progetto politico che con Gianluca portiamo avanti da anni”.

E’ la premessa del consigliere regionale Livio Petitto, capogruppo in Campania di “Moderati e Riformisti”, a integrazione del servizio andato in onda oggi su una emittente locale.

“Il servizio fa seguito ad una conversazione avvenuta telefonicamente con il giornalista. Rispondendo alle sue domande, probabilmente c’è stato un fraintendimento di alcuni passaggi, certamente espressi anche da me in maniera poco chiara, preso dalla frenesia della mattinata e da altri impegni istituzionali che stavo espletando.

“Colgo quindi quest’occasione – prosegue- per chiarire che in vista delle imminenti elezioni amministrative in città non voglio neanche prendere in considerazione la possibilità di una mancata candidatura di Festa.

Semmai dovesse accadere, allora solo in quel caso cercherei di allargare il perimetro della coalizione al centrodestra, anche per ragioni chiaramente di appartenenza, ma sempre in una impostazione di ispirazione civica del progetto politico complessivo.

La mia posizione per la città di Avellino non cambia di un millimetro”.