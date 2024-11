9ª Strabaiano 2024 “Memorial Nico Guerriero”: Una corsa per Atleti e Comunità

L’associazione sportiva “Baiano Runners”, con il patrocinio del Comune di Baiano e la collaborazione della Pro Loco di Baiano e di OPES Italia, organizza la 9ª edizione della Strabaiano, dedicata alla memoria di Nico Guerriero. La gara podistica su strada, che si terrà domenica 17 novembre 2024, copre un percorso di 10,5 km ed è aperta a tutti gli atleti maggiorenni tesserati con società sportive.

Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 7:30 presso Piazza F. Napolitano di Baiano (AV), con partenza alle ore 9:00. L’evento vedrà come speaker ufficiale Martina Amodio, aggiungendo un tocco di entusiasmo e professionalità alla manifestazione.

Iscrizioni e Regolamento

Le iscrizioni possono essere effettuate online tramite il sistema di Pasquale Pisano su garepodistiche.it o inviando un’email a: iscrizioni@garepodistiche.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri indicati nel volantino.

L’iscrizione non è consentita ai non tesserati e comprende vari vantaggi, tra cui pacco gara, pettorale personalizzato, parcheggio gratuito, assicurazione, servizi igienici, servizio ambulanza e ristoro.

Premi e Riconoscimenti

I primi 3 uomini e le prime 3 donne che taglieranno il traguardo riceveranno una coppa e un premio in denaro (100, 80 e 50 euro). Inoltre, le prime 5 società con almeno 20 atleti partecipanti verranno premiate con rimborsi spese, con una suddivisione in classifica a scalare (da 400 a 50 euro).

Premi in natura saranno assegnati agli uomini dal 4º al 100º classificato e alle donne dalla 4ª alla 30ª. Anche i primi 3 classificati delle categorie M/F 60-65-70-75-80 riceveranno premi speciali. Infine, è previsto un premio speciale di 100 euro per chi batterà il record della manifestazione: 31’27’’ per gli uomini (stabilito da Landi Antonello nel 2012) e 36’43’’ per le donne (stabilito da Siham Laaraichi nel 2014).

La Strabaiano è un appuntamento atteso non solo per i corridori, ma anche per la comunità locale, pronta ad accogliere atleti e appassionati di sport con calore e spirito sportivo.