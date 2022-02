Stellantis raggiungo l’accordo sulle uscite volontarie.

di Giuseppe Napolitano

“Si è raggiunta l’intesa tra Stellantis e Sindacati, in merito alle uscite volontarie incentivate stante le modifiche normative sopraggiunte.

L’intesa prevede un doppio sistema di incentivazione: Per chi raggiungerà il requisito pensionistico entro i prossimi 48 mesi e per chi, pur non avendo i requisiti, sceglierà di aderire, riconoscendo a quest’ultimi una quota ulteriore in caso di uscita volontaria entro il 31 marzo 2022.

L’accordo riguarda i siti produttivi di Pratola Serra, Cento, Cassino, Pomigliano, AGAP e Mirafiori per un numero complessivo di 373 lavoratori, già individuato negli accordi sottoscritti nei singoli stabilimenti.

I parametri delle tabelle dell’incentivo all’esodo rimangono invariate rispetto a quelle precedente del 2021.

Stessa cosa vale per l’accompagnamento alla pensione nel limite dei 4 anni come precedente accordo.

Trattamento Naspi: per i primi due anni 90% della retribuzione con indennità di naspi e incentivo.

Terzo e quarto anno, in cui la naspi non ci sarà, la retribuzione sarà del 60% e 40%

Gli operai che invece non hanno i requisiti per collegarsi alla pensione,riceveranno 24 mensilità di Naspi, 55.000 euro lordi con la possibilità di accedere al bonus di ulteriori *20.000 euro* per chi intende uscire entro il *31 marzo 2022*.

Soddisfazioni delle sigle sindacali che al contempo non nascondono la loro preoccupazione per un futuro della filiera automotive sempre più incerto ed in grande sofferenza.

Motivo per il quale rinnovano la richiesta di incontro al MiSE per discutere e confrontarsi sul prossimo piano industriale e le relative missioni produttive.

