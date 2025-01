100 DI QUESTI GIORNI. Sirignano, Auguri di cuore a Teresa Colucci: 8 anni di pura energia e dolcezza

A Sirignano si festeggia oggi il compleanno di una bambina speciale: Teresa Colucci, che compie 8 anni. Con il suo carattere determinato e il suo spirito vivace, Teresa è il vulcano di energia che riempie di gioia e amore la sua famiglia.

Mamma Barbara, papà Pasquale, la sorella Jasmine e il fratello Fabio hanno voluto dedicarle un messaggio colmo di affetto:

“Auguri alla cucciola di casa, al nostro vulcano di energia, alla bambina tanto determinata e testarda che sei, ma anche tanto dolce e amorevole. Che la vita ti riservi solo cose belle… BUON COMPLEANNO! TI AMIAMO ❤.”

Con il suo sorriso contagioso e il suo cuore grande, Teresa è una fonte inesauribile di felicità per chiunque la conosca. Il suo compleanno è l’occasione perfetta per celebrare non solo i suoi 8 anni, ma anche l’amore che dona ogni giorno alla sua famiglia e a chi le sta vicino.

Che questo giorno sia solo l’inizio di un anno pieno di avventure, risate e sogni che si avverano. Buon compleanno, Teresa!