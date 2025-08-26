100 DI QUESTI GIORNI. Grottolella, compie 18 anni Simone Coluccino.

Grande festa in casa Coluccino per il compleanno di Simone che ha compiuto i suoi 18 anni.

Tanti auguri al neo maggiorenne dagli amati genitori, da mamma Mirella e papà Claudio, i quali augurano al proprio figlio tante soddisfazioni e gioie nel proprio cammino di vita.

Tanti auguri sinceri al festeggiato da parte delle sorelle Rosa e Valentina, le quali augurano al loro fratello di raggiungere quanti più successi possibili.

Tanti auguri da tutti gli zii, zie , cugini e cugine e soprattutto da parte della cara ed adorata nonna.

Auguri amorevoli e di cuore giungono a Simona dalla fidanzata Felisia.

Tanti auguri a Simone

giungono dalla Libertas Grottolella e da parte di tutti gli amici di scuola e di Grottolella.