100 DI QUESTI GIORNI. Grottolella, compie 18 anni Simone Coluccino.

Grande festa in casa Coluccino per il compleanno di Simone che ha compiuto i suoi 18 anni.
Tanti auguri al neo maggiorenne dagli amati genitori, da mamma Mirella e papà Claudio, i quali augurano al proprio figlio tante soddisfazioni e gioie nel proprio cammino di vita.
Tanti auguri sinceri al festeggiato da parte delle sorelle Rosa e Valentina, le quali augurano al loro fratello di raggiungere quanti più successi possibili.
Tanti auguri da tutti gli zii, zie , cugini e cugine e soprattutto da parte della cara ed adorata nonna.
Auguri amorevoli e di cuore giungono a Simona dalla fidanzata Felisia.
Tanti auguri a Simone
giungono dalla Libertas Grottolella e da parte di tutti gli amici di scuola e di Grottolella.