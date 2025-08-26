Bambino investito al Corso di Avellino: secondo incidente in due giorni, i residenti chiedono controllo

AVELLINO – Paura questa sera al Corso Vittorio Emanuele, dove un bambino in sella a una bicicletta è rimasto ferito in seguito a un incidente con un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia che hanno prestato le prime cure al minore. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

L’episodio arriva a poche ore di distanza da un altro sinistro avvenuto ieri nello stesso tratto. I residenti e i frequentatori della zona denunciano da tempo la mancanza di controlli e misure di sicurezza adeguate lungo il Corso, chiedendo maggiore attenzione da parte delle autorità.

La preoccupazione cresce: quante segnalazioni serviranno ancora prima che si intervenga? Davvero si attende una tragedia?