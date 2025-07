100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Giuseppina Montanile compie 60 anni: gli auguri

Una giornata speciale ad Avella per la signora Giuseppina Montanile, che oggi festeggia il traguardo dei suoi 60 anni circondata dall’affetto dei suoi cari.

A farle arrivare i più sinceri e calorosi auguri sono la sorella Anna, il cognato Giuseppe e i nipoti Maria e Angelo, che le dedicano un pensiero pieno di amore e gratitudine:

“Il tempo passa, ma il tuo cuore resta giovane e pieno di vita. Buon compleanno a una donna speciale, esempio di forza, dolcezza e generosità.”

Un momento di festa e commozione per una donna che, con il suo spirito e la sua bontà, rappresenta un punto di riferimento nella sua famiglia e nella comunità. Auguri, Giuseppina, per questo bellissimo traguardo e per i tanti anni ancora da vivere con il sorriso!