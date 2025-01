Una Nuova Opportunità per le Imprese del Mezzogiorno con la Decontribuzione Sud

Di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e Direttore Generale AGENZIA EUROMEDITERRANEA DI SVILUPPO

La Legge di Stabilità 2024 ha introdotto importanti novità per le aziende del Mezzogiorno, con un nuovo impianto normativo per la Decontribuzione Sud, mirato a sostenere l’occupazione e ridurre i divari territoriali. Questo strumento, già in vigore dal 2020, è stato riformulato per garantire un sostegno mirato alle piccole e medie imprese, principali protagoniste dell’economia del Sud Italia.

Le Novità per il 2025

Dal 1° gennaio 2025, la Decontribuzione Sud prevede agevolazioni specifiche per le micro, piccole e medie imprese (PMI) che operano nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sono escluse le imprese agricole e i contratti di lavoro domestico.

Chi può beneficiarne?

Micro, piccole e medie imprese con massimo 250 dipendenti, come definito dal regolamento UE n. 651/2014.

I lavoratori devono essere assunti a tempo indeterminato.

Le Agevolazioni

Per le PMI, l’esonero contributivo sarà graduale, con importi e percentuali decrescenti negli anni:

2025: 25% dei contributi previdenziali, fino a 145€ al mese per ciascun lavoratore.

2026: 20%, fino a 125€ al mese.

2027: 20%, fino a 125€ al mese.

2028: 20%, fino a 100€ al mese.

2029: 15%, fino a 75€ al mese.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regime degli “aiuti de minimis”.

Cosa cambia per le grandi imprese?

Per le aziende con più di 250 dipendenti, l’agevolazione sarà subordinata all’aumento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente. Inoltre, l’applicazione sarà vincolata all’autorizzazione della Commissione Europea, che dovrà stabilire i parametri definitivi.

Perché è importante?

Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per:

Ridurre i costi aziendali legati alla forza lavoro.

Promuovere l’occupazione stabile nel Sud Italia.

Contribuire alla crescita economica e allo sviluppo territoriale.

PMI International invita tutte le imprese associate a valutare attentamente questa possibilità e a pianificare con anticipo le strategie per accedere a questi incentivi. Per informazioni e supporto tecnico, siamo a disposizione attraverso i nostri sportelli e consulenti dedicati.

Sfruttate questa opportunità per crescere, innovare e consolidare la vostra posizione sul mercato!

Per contatti inviare un messaggio whatsapp al seguente numero: 3406351880.