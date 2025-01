Seconda Edizione del Concorso Musicale “Mario Picciocchi” all’I.C. Giovanni XXIII – Parini di Baiano!

L’I.C. Giovanni XXIII – Parini di Baiano si prepara a vivere un nuovo momento di energia e creatività musicale con la seconda edizione del concorso musicale in memoria dell’imprenditore baianese Mario Picciocchi. Quest’anno, oltre a solisti e gruppi, il palco accoglierà anche orchestre, ampliando le opportunità per i giovani musicisti di esprimere il loro talento in tutte le sue forme.

Aperto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado ad Indirizzo Musicale del territorio campano, l’evento sarà un’occasione unica per esibirsi davanti a una giuria composta da esperti e docenti dei Conservatori della Campania, pronti a valutare le performance non solo per il talento tecnico, ma anche per l’originalità e l’espressività artistica.

Il concorso sarà seguito con passione e attenzione da Gruppo Radio Sperone, che racconterà l’evento per amplificarne la risonanza.

📯 Un palcoscenico per il talento e la memoria, dove la musica diventa un ponte tra tradizione e innovazione. La scuola è pronta ad accogliere i protagonisti di questo straordinario viaggio musicale!

Il Concorso si articolerà in n. 6 sezioni suddivise in categorie:

• Sezione solisti:

– A, Pianoforte,

– B, Archi (Violino, Violoncello),

– C, Fiati (Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, ecc …),

– D Chitarra,

– E, Canto

– F, Fisarmonica

– G, Percussioni

• Sezione gruppi (non oltre gli elementi) :

– Musica da camera dal duo all ’ ottetto

• Sezione Orchestra (da almeno 10 elementi)

– Gruppi strumentali o vocali di minimo 10 elementi

I concorrenti di ciascuna categoria che conseguiranno una votazione che va da 98 a 100/100 parteciperanno alla serata finale per l’attribuzione dei premi assoluti, con l’assegnazione delle seguenti borse di studio:

1°Assoluto Sezione Solisti – Cat.C: Euro 200

1°Assoluto Sezione Solisti – Cat.B: Euro 150

1°Assoluto Sezione Solisti – Cat.A: Euro 100

1°Assoluto Sezione Orchestre: Euro 300

1°Assoluto Sezione Gruppi: Euro 300

Premio Famiglia Picciocchi: Euro 200

I Primi Premi di ciascuna sezione parteciperanno al Concerto dei Finalisti che si terrà il giorno 11 Aprile 2025 alle ore 18,00 presso il Teatro Colosseo di Baiano, e concorreranno all’assegnazione delle Borse di studio e del Premio Speciale “Mario Picciocchi” destinate al primo assoluto di ciascuna categoria.

Il concorso musicale è una opportunità per gli studenti di apprendere dagli altri, di creare legami attraverso la musica e di sviluppare un senso di comunità che va oltre le lezioni di musica tradizionali.

Con l’arrivo imminente del concorso che si svolgerà nei giorni del 9 – 10 – 11 Aprile nel teatro Colosseo , l’entusiasmo cresce e l’intera scuola è pronta a celebrare la magia della musica e ad applaudire gli straordinari talenti che parteciperanno.

Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link:

https://www.icsgiovannixxiii-gparini.it/la-scuola/concorso-musicale-2a-edizione-premio-mario-picciocchi-9-10-11-aprile-2025/